Rencontre avec Julien Kern Sévérac d’Aveyron

Rencontre avec Julien Kern
La Petite Vitesse, Avenue Jean Jaurès Sévérac d’Aveyron Aveyron
Début : Dimanche 2026-03-15
Rencontre autour de Julien KERN, herboriste phytologue. Échanges et partage autour des pratiques et expériences de Julien, prise de contact pour planifier de futures balades botaniques sur le territoire sévéragais.
Dimanche 15 mars | 10h00 | Librairie MEME à Sévérac d’Aveyron
La Petite Vitesse, Avenue Jean Jaurès Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 72 15 lesmotsalenverslibrairie@gmail.com
Meeting with Julien KERN, herbalist and phytologist. Exchanges and sharing about Julien’s practices and experiences, getting in touch to plan future botanical walks in the Sevéragais area.
