Des questions que s’est posé le sociologue Julien Vitores dans son ouvrage La nature à hauteur d’enfants : socialisations écologiques et genèse des inégalités, paru en 2025 chez La Découverte, et avec lequel vous pourrez échanger lors d’une rencontre organisée en partenariat avec le jardin partagé Le Bois Dormoy

À partir d’une longue enquête de terrain auprès d’élèves âgés de trois à six ans et de leurs parents en région parisienne et dans une commune rurale du sud de la France, il montre comment les enfants se familiarisent à des usages de la nature très différenciés, selon leurs positions de classe et de genre.

À rebours des discours sur une nature à la portée de tous, l’auteur révèle les logiques de distinction à l’œuvre durant ces premières socialisations écologiques, dont témoignent les observations ethnographiques, mais aussi des jeux et des dessins. Sans nier l’intérêt de ces apprentissages et de la sensibilisation à l’environnement, il invite à tenir compte des inégalités sociales dès la petite enfance, afin d’envisager la nature comme un véritable bien commun au cœur d’un projet émancipateur.

A l’issue de la rencontre, une ventre d’ouvrages sera effectuée par notre librairie partenaire Le Rideau Rouge.

Julien Vitores Agrégé de sciences économiques et sociales, Julien Vitores est sociologue. Il enseigne à l’université Sorbonne-Paris-Nord. Ses travaux portent sur la socialisation des enfants, les inégalités d’apprentissages et la construction sociale du rapport à la nature.

Le Bois Dormoy Le Bois Dormoy est un jardin partagé de 1 500 m2 au cœur du quartier La Chapelle-Marx Dormoy. Il est ouvert au public samedi, dimanche et mercredi après-midi. On peut y jardiner, assister à des concerts ou autres événements, apporter ses déchets au compost, partager de bons moments ou simplement profiter des arbres et de leur ombrage.Il accueille également une quinzaine de classes du quartier (maternelle et primaire) tous les jours de la semaine. Adresse : 2 bis cité de La Chapelle, 75018 Paris – contact : leboisdormoy@gmail.com.

Quelle » nature » les enfants s’approprient-ils avec leurs parents ou leurs enseignant.es ? En quoi est-elle pour eux une ressource précieuse dans les premiers apprentissages ? Comment s’en saisissent-ils concrètement ?

Le vendredi 20 mars 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Václav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris

+33140386540 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr



