Rencontre avec Juliette Démas Square Monseigneur Roull Brest

Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-15 11:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Un Britannique sur cinq, dont quatre millions d’enfants, vit dans la pauvreté. Entre Brexit, pandémie et inflation, le pays n’est plus le symbole du cool , mais celui d’un État-Providence en lambeaux. De Londres à Glasgow, Juliette Démas donne la parole à ceux que la crise du coût de la vie a plongés dans la précarité, révélant les ravages de quatorze ans d’austérité.
Les affamés du Royaume. La crise de la pauvreté en Grande-Bretagne éd. Stock
Informations pratiques
Sur inscription
Gratuit.
Durée 1h .
Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68
