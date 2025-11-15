Rencontre avec Juliette Démas Square Monseigneur Roull Brest

Rencontre avec Juliette Démas

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 11:00:00

2025-11-15

Un Britannique sur cinq, dont quatre millions d’enfants, vit dans la pauvreté. Entre Brexit, pandémie et inflation, le pays n’est plus le symbole du cool , mais celui d’un État-Providence en lambeaux. De Londres à Glasgow, Juliette Démas donne la parole à ceux que la crise du coût de la vie a plongés dans la précarité, révélant les ravages de quatorze ans d’austérité.

Les affamés du Royaume. La crise de la pauvreté en Grande-Bretagne éd. Stock

Sur inscription

Gratuit.

Durée 1h .

