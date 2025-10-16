Rencontre avec Juliette Duquesne Livres in Room Saint-Pol-de-Léon
Rencontre avec Juliette Duquesne
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère
Début : 2025-10-16 18:30:00
fin : 2025-10-16
2025-10-16
Autonomes et solidaires pour le vivant, s’organiser sans l’autorité de l’État.
Sur réservation. .
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 28 41
