Rencontre avec Juliette Joste, éditrice chez L’Iconoclaste Librairie La folie en tête La Réole

Rencontre avec Juliette Joste, éditrice chez L’Iconoclaste

Librairie La folie en tête 32 rue André Bénac La Réole Gironde

Éditrice (entre autres) de Michel Houellebecq, de Gaël Faye et de Virginie Grimaldi, Juliette Joste est désormais directrice éditoriale aux éditions L’Iconoclaste. Elle viendra nous raconter son parcours dans l’édition et ses plus belles rencontres. Elle nous présentera également les 3 livres de la rentrée chez L’Iconoclaste, deux romans de Gaëlle Nohant et Mathilda di Matteo et un récit de Léonor de Recondo. .

Librairie La folie en tête 32 rue André Bénac La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 92 44 librairie@folieentete.com

