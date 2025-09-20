Rencontre avec Juliette Rollier-Hanselmann, restauratrice du patrimoine Musée Vivant Denon Chalon-sur-Saône

Rencontre avec Juliette Rollier-Hanselmann, restauratrice du patrimoine Musée Vivant Denon Chalon-sur-Saône samedi 20 septembre 2025.

Rencontre avec Juliette Rollier-Hanselmann, restauratrice du patrimoine Samedi 20 septembre, 15h00 Musée Vivant Denon Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Vestiges de l’ancienne école de dessin de Chalon-sur-Saône, les portes en bois sculpté du musée Denon vont bénéficier d’une restauration dans les années à venir pour étudier les décors de style Empire, les restaurer et retrouver leur apparence d’origine. Découvrez les secrets du programme décoratif du XIXe siècle inspiré des décors antiques, avec Juliette Rollier-Hanselmann, qui a déjà effectué la restauration de l’une des portes du musée.

Musée Vivant Denon Place de l’Hotel de Ville, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385947441 https://www.museedenon.com A la recherche d’un local pour son école de dessin gratuite, la municipalité porte son choix en 1820 sur un bâtiment de l’ancien couvent des Ursulines construit en 1757. Mercadier propose un projet de bâtiment de style néoclassique. La décoration intérieure et extérieure est confiée au peintre et dessinateur Jacques François Carbillet. En 1866, des travaux de transformation sont exécutés afin de réserver à cet édifice la fonction de musée. En 1895, le musée prend le nom de Vivant Denon. Décor de la façade réalisé au début du XXe siècle. Le musée actuel se compose de trois bâtiments disposés autour d’une cour : l’ancienne école de dessin de plan rectangulaire ; une aile du XVIIIe siècle faisant partie de l’ancien couvent ; une galerie de style néo-toscan construite en 1866. Parking de l’Hôtel de Ville (payant), lignes 11 et 5 arrêt « Niépce Espace des Arts », Le pouce arrêt « rue Gloriette ».

Journées européennes du patrimoine 2025

© Juliette Rollier-Hanselmann