Rencontre avec Juline Armand Médiathèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx vendredi 27 mars 2026.
Médiathèque l’Anima 2 Rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Landes
Dans le cadre de l’exposition d’œuvres numériques créées par intelligence artificielle, venez rencontrer à la fois la photographe et I’artiste, Juline Armand. Elle partagera sa démarche créative et expliquera la complémentarité entre ses deux activités artistiques.
Rdv à 19h à la médiathèque l’Anima.
Tout public Entrée libre et gratuite. .
