Rencontre avec Juline Armand Médiathèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx

Rencontre avec Juline Armand

Médiathèque l’Anima 2 Rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Dans le cadre de l’exposition d’œuvres numériques créées par intelligence artificielle, venez rencontrer à la fois la photographe et I’artiste, Juline Armand. Elle partagera sa démarche créative et expliquera la complémentarité entre ses deux activités artistiques.

Rdv à 19h à la médiathèque l’Anima.

Tout public Entrée libre et gratuite. .

Médiathèque l’Anima 2 Rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 18 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rencontre avec Juline Armand Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-01-06 par OT Seignanx