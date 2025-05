Rencontre avec Justine Augier – Station Ausone Bordeaux, 21 mai 2025 16:00, Bordeaux.

Rencontre avec Justine Augier Mercredi 21 mai, 18h00 Station Ausone

Nous sommes très heureux de vous annoncer les lauréats du Prix du livre du réel 2025:

– Justine Augier pour Personne morale, une remarquable enquête qui cherche la justice dans un réel douloureux.

– Inès Léraud et Pierre van Hove pour Champs de bataille, l’histoire enfouie du remembrement qui fait en comprendre en bande dessinée comment se sont formés les paysages de la France d’aujourd’hui.

Le Prix du Livre du Réel est organisé par la librairie Mollat en partenariat avec le CIC Sud Ouest et Sciences Po Bordeaux. Créé à l’initiative de la librairie Mollat, le prix consacre depuis 2021 un ouvrage de littérature et de bande dessinée qui conjugue le meilleur de l’enquête et de la création.

Rendez-vous à la Station Ausone.

« Récit de l’élaboration de la plainte contre le cimentier Lafarge pour financement d’organisations terroristes, mise en danger d’autrui et complicité de crimes contre l’humanité par un groupe de femmes, juristes et avocates. Elles ont, avec des moyens dérisoires, enquêté et révélé ces faits, afin de lutter contre l’impunité de l’entreprise et de tenir pour responsable une personne morale. » ©Electre 2025

« A la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’Etat orchestre des opérations de remembrement des campagnes françaises pour que le pays atteigne l’autosuffisance alimentaire et devienne une puissance agricole mondiale. Fondée sur l’étude d’archives et sur les récits de témoins, l’auteure retrace les effets de cette politique qui a meurtri les paysages et exproprié les paysans au nom du progrès. » ©Electre 2025

La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : https://www.youtube.com/LibrairieMollat

Venez rencontrer Justine Augier, lauréate du Prix du Livre du Réel 2025 pour son ouvrage « Personne morale » aux éditions Actes Sud