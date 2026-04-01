Rencontre avec Justine Bonvarlet Musée-Galerie Carnot Villeneuve-sur-Yonne

Villeneuve-sur-Yonne

Rencontre avec Justine Bonvarlet

Musée-Galerie Carnot 4 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Venez échanger avec l’artiste Justine Bonvarlet, sur ses inspiration et sa technique.

La part de la couleur, glaces et peinture, comment nos sens peuvent-ils devenir source d’inspiration ? .

Musée-Galerie Carnot 4 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Rencontre avec Justine Bonvarlet

L’événement Rencontre avec Justine Bonvarlet Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-02-26 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)