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Rencontre avec Justine Bonvarlet Musée-Galerie Carnot Villeneuve-sur-Yonne

Rencontre avec Justine Bonvarlet Musée-Galerie Carnot Villeneuve-sur-Yonne samedi 25 avril 2026.

Lieu : Musée-Galerie Carnot

Adresse : 4 Rue Carnot

Ville : 89500 Villeneuve-sur-Yonne

Département : Yonne

Début : 2026-04-25T14:00:00

Fin : 2026-04-25T18:00:00

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Villeneuve-sur-Yonne

Rencontre avec Justine Bonvarlet

Musée-Galerie Carnot 4 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Venez échanger avec l’artiste Justine Bonvarlet, sur ses inspiration et sa technique.
La part de la couleur, glaces et peinture, comment nos sens peuvent-ils devenir source d’inspiration ?   .

Musée-Galerie Carnot 4 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Rencontre avec Justine Bonvarlet

L’événement Rencontre avec Justine Bonvarlet Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-02-26 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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