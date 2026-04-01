Rencontre avec Justine Bonvarlet Musée-Galerie Carnot Villeneuve-sur-Yonne
Rencontre avec Justine Bonvarlet Musée-Galerie Carnot Villeneuve-sur-Yonne samedi 25 avril 2026.
Villeneuve-sur-Yonne
Rencontre avec Justine Bonvarlet
Musée-Galerie Carnot 4 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Venez échanger avec l’artiste Justine Bonvarlet, sur ses inspiration et sa technique.
La part de la couleur, glaces et peinture, comment nos sens peuvent-ils devenir source d’inspiration ? .
Musée-Galerie Carnot 4 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Rencontre avec Justine Bonvarlet
L’événement Rencontre avec Justine Bonvarlet Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-02-26 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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