Rencontre avec Justinien Tribillon, auteur de La Zone : Une Histoire Alternative de Paris Bibliothèque Václav Havel Paris

Dans son livre paru aux éditions B42 en juin 2025, Justinien Tribillon explore la construction de l’opposition entre Paris et banlieue à travers la Zone. Marge frontalière, elle constitue un espace intermédiaire qui sépare les limites extérieures de Paris des limites intérieures de « la » banlieue. Comment s’est construite cette opposition? Quelles sont les décisions politiques, sociales, administratives qui ont contribué à faire de cet espace ce qu’il est aujourd’hui?

La rencontre sera ponctuée de lectures de textes littéraires dépeignant la Zone, ses habitant·e·s et ses fantômes.

Justinien Tribillon est un écrivain, chercheur, éditeur et curateur français, il enseigne l’histoire, la théorie et la critique aux Arts décoratifs de Paris.

Le jeudi 26 mars 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

Bibliothèque Václav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris

+33140386540 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr



