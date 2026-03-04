Rencontre avec Katia Belkhodja, roman « Les déterrées ». Festival Littérature Monde Atlantide, Fonds Documentaire Tissé Métisse, Nantes

Rencontre avec Katia Belkhodja, roman « Les déterrées ». Festival Littérature Monde Atlantide Samedi 21 mars, 15h00 Fonds Documentaire Tissé Métisse Loire-Atlantique

Nous recevons cette année Katia Belkhodja.

Katia Belkhodja est née à Alger le 30 décembre 1986. Elle a neuf ans quand sa famille s’établit au Québec. Elle a étudié la littérature à l’Université de Montréal et l’enseigne désormais.

Dans son dernier roman Les déterrées (2025), l’écrivaine dresse l’épopée d’une famille exilée au Québec après la guerre d’Algérie, dépeint quatre générations marquées par la colonisation, la résistance et le déracinement. L’écrivaine plonge dans ses souvenirs, dans ses racines familiales, dans l’histoire du pays qui l’a vu naître. Il en ressort une histoire de femmes, sur quatre générations, marquées par la colonisation, la résistance et le déracinement : « On sait à quel point le travail invisible des femmes porte la société sur son dos ».

Rencontre tous publics et sans réservation (dans la limite des places disponibles). Gratuit.

Pour la troisième année consécutive, le Fonds documentaire Tissé Métisse est partenaire du festival de ATLANTIDE, littérature monde qui aura lieu à Nantes du 19 au 22/03. exil femmes

