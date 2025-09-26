Rencontre avec Keren Ann ! FNAC Paris – Ternes Paris

Rencontre avec Keren Ann ! FNAC Paris – Ternes Paris vendredi 26 septembre 2025.

À l’occasion de ses 25 ans de carrière en solo et de la sortie de son nouvel album, La Fnac et Focal sont heureux de vous convier à une écoute premium inédite en présence de Keren Ann, le vendredi 26 septembre à partir de 18h30 au sein du corner Focal de la Fnac des Ternes.

Auteure, compositrice, interprète et guitariste, Keren Ann s’est imposée comme une figure singulière de la scène musicale française et internationale. Nommée trois fois aux Victoires de musique comme artiste féminine de l’année, elle a notamment coécrit avec Benjamin Biolay la chanson « Jardin d’hiver » immortalisée par Henri Salvador. Avec Paris Amour, elle ouvre un nouveau chapitre de son univers poétique et intemporel.

Le vendredi 26 septembre 2025

de 18h30 à 20h00

gratuit

Réservation uniquement via l’Éclaireur Fnac !

Tout public.

FNAC Paris – Ternes 26, avenue Ternes 75017 Paris

https://leclaireur.fnac.com/evenement/cp68280-rencontre-de-keren-ann-et-ecoute-premium-du-nouvel-album-a-la-fnac-des-ternes-sur-inscription/