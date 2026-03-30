Rencontre avec Kev Lambert Sorbonne Université Paris
Rencontre avec Kev Lambert Sorbonne Université Paris jeudi 9 avril 2026.
Kev Lambert est l’une des plumes québécoises les plus reconnues et récompensées de la littérature en français. On a peut-être entendu parler d’elle autour de quelques polémiques, mais l’a-t-on entendue parler de son style et de son écriture ?
Kev Lambert s’entretiendra avec le public au sujet de « Querelle [de Roberval] » et de son œuvre en général, qui interroge les frontières sociales, nationales et de genre, ainsi que la limite entre bien et mal, à la lumière d’un questionnement contemporain.
Rencontre organisée par Edoardo Cagnan (UFR de Langue française, Faculté des Lettres Sorbonne Université) et Anne-Isabelle Tremblay (Bibliothèque Gaston-Miron, Université Sorbonne Nouvelle).
La Bibliothèque Gaston-Miron est heureuse de s’associer à la Sorbonne Université pour cette rencontre exceptionnelle avec Kev Lambert, l’une des plumes québécoises les plus reconnues et récompensées de la littérature en français.
Le jeudi 09 avril 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit
Gratuit, ouvert à tous les publics. Réservation obligatoire.
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-09T19:00:00+02:00
fin : 2026-04-09T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-09T16:00:00+02:00_2026-04-09T18:00:00+02:00
Sorbonne Université 17 rue de la Sorbonne 75005 Amphithéâtre RichelieuParis
+33145877829 bgm@sorbonne-nouvelle.fr https://www.facebook.com/events/4393151304300587 https://www.facebook.com/events/4393151304300587
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