Rencontre avec Kiyémis, Les Audacieuses Librairie-Café, Nevers
samedi 19 septembre 2026 · Les Audacieuses Librairie-Café · Nevers
Informations pratiques
Rencontre avec Kiyémis Samedi 19 septembre, 19h30 Les Audacieuses Librairie-Café Nièvre
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
Nous avons l’immense joie de recevoir la poétesse et autrice Kiyémis pour le livreQuand les anges parlent d’amour, publié aux éditions La Meute. L’éditrice, Lorraine Selle-Delavaud, sera également présente pour cette soirée.
Un recueil qui regroupe des poèmes de bell hooks, penseuse, essayiste, et militante américaine, figure majeure du féminisme intersectionnel et du black feminism.
Alors avis aux amoureux.ses de poésie, ou simplement aux curieux.ses parmi vous qui auraient envie de découvrir davantage les écrits de bell hooks !
– Rencontre gratuite suivie d’une dédicace
En partenariat avec l’Agence Livre & Lecture, soutenue par la Région Bourgogne-Franche-Comté et la DRAC Bourgogne-Franche-Comté
Les Audacieuses Librairie-Café 10, rue des Boucheries 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « contact@librairielesaudacieuses.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0365673202 »}]
On vous donne rendez-vous pour découvrir la poésie de bell hooks aux côtés de l’autrice Kiyémis ! rencontre les Audacieuses
Les Audacieuses
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