Rencontre avec la bédéiste Charlotte Gosselin Bibliothèque Gaston-Miron Paris

Une femme mesure le vide qui l’habite pendant que son amour se rétablit au centre de thérapie. Maintenant seule dans leur appartement, elle répète les gestes qu’elle a faits tant de fois, nuit après nuit. Elle fouille la poubelle et les fonds de poches de manteaux, cherche la voiture dans la rue, en quête d’indices qui lui prouveraient que l’autre – qui n’est pourtant plus là – aurait consommé. Elle se demande si, comme pour la débâcle au printemps, réussir à se détacher est quelque chose qui arrive subitement ou si cela se prépare longuement sous la surface.

La discussion sera animée par Elsa Pellegri et sera suivie d’un verre de l’amitié.

Entrée libre, bienvenue à toutes et à tous !

Bibliothèque Gaston-Miron

Sorbonne Nouvelle

8, avenue de Saint-Mandé, 75012

A l’occasion de la parution de son livre La glace part en morceaux (Pow pow, 2026), la Bibliothèque Gaston-Miron vous invite à une causerie avec la bédéiste québécoise Charlotte Gosselin.

Le mardi 17 mars 2026

de 18h00 à 19h30

gratuit Public adultes. A partir de 63 ans.

Bibliothèque Gaston-Miron 8 avenue Saint-Mandé 75012 Paris

https://www.dbu.univ-paris3.fr/actus-dbu/programme-ac-mars-2026 +33145877829 anne-isabelle.tremblay@sorbonne-nouvelle.fr https://www.facebook.com/events/1939746366627847 https://www.facebook.com/events/1939746366627847



