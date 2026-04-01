Les Baux-de-Provence

Rencontre avec la boucabelle au rythme des troupeau, immersion pastorale

Samedi 18 avril 2026 de 14h à 17h.

Annulé en cas de mauvais temps. Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Partez à la rencontre d’une éleveuse de chèvres du Rove et de son berger, et découvrez le pastoralisme provençal. Visite de la garderie des cabris, vous accompagnerez le troupeau en randonnée dans les collines.

Rencontre avec la boucabelle ❁ Gratuit

Au rythme du troupeau immersion pastorale

Partez à la rencontre d’une éleveuse de chèvres du Rove et de son berger, et découvrez le pastoralisme provençal. Après la visite de la garderie des cabris, vous accompagnerez le troupeau en randonnée dans les collines. Le berger partagera son savoir-faire et expliquera le rôle du pâturage pour entretenir les paysages et prévenir les incendies.

Natascha Duverdier et Xavier, son berger .

Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

Meet a goat breeder from Le Rove and her shepherd, and discover Provencal pastoralism. Visit the goat nursery and accompany the herd on a hike in the hills.

L’événement Rencontre avec la boucabelle au rythme des troupeau, immersion pastorale Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-10 par Parc Naturel Régional des Alpilles