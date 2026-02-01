Rencontre avec la brasserie Cambier Lieu-dit La Muette Bazoges-en-Pareds

Rencontre avec la brasserie Cambier

Lieu-dit La Muette La Stabul Bazoges-en-Pareds Vendée

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 19:00:00

fin : 2026-02-05 21:00:00

Date(s) :

2026-02-05

Rencontre avec une brasserie.

À l’occasion de la journée de brassage de notre collaboration brassicole avec la brasserie Cambier, nous organisons le 5 février, une soirée spéciale Rencontre avec une brasserie

Fondée par Jean-Christophe Cambier en 2014, cette brasserie est synonyme de passion, de savoir-faire et de bières artisanales de qualité mais fin 2024 elle est entièrement détruite dans un incendie…

Venez rencontrer Jean-Christophe Cambier, fondateur et maître brasseur, et découvrir les secrets de cette brasserie emblématique du Nord.

Au programme

– Dégustation de 5 bières accompagnées d’une planche apéro

– Masterclass avec le brasseur Jean-Christophe Cambier de la brasserie Cambier

– Échanges et anecdotes autour de l’histoire et de l’univers Cambier

– Une soirée conviviale pour les amateurs des bières artisanales

Le 5 février, de 19h à 21h

Tarif 15€

Réservez votre soirée dès maintenant !

⚠️ Places limitées

Réservation https://www.billetweb.fr/rencontre-avec-une-brasserie… .

Lieu-dit La Muette La Stabul Bazoges-en-Pareds 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 52 65 01 22 stabul@brasserie-la-muette.fr

