Rencontre avec la brasserie Cambier Lieu-dit La Muette Bazoges-en-Pareds
Rencontre avec la brasserie Cambier Lieu-dit La Muette Bazoges-en-Pareds jeudi 5 février 2026.
Rencontre avec la brasserie Cambier
Lieu-dit La Muette La Stabul Bazoges-en-Pareds Vendée
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05 19:00:00
fin : 2026-02-05 21:00:00
Date(s) :
2026-02-05
Rencontre avec une brasserie.
À l’occasion de la journée de brassage de notre collaboration brassicole avec la brasserie Cambier, nous organisons le 5 février, une soirée spéciale Rencontre avec une brasserie
Fondée par Jean-Christophe Cambier en 2014, cette brasserie est synonyme de passion, de savoir-faire et de bières artisanales de qualité mais fin 2024 elle est entièrement détruite dans un incendie…
Venez rencontrer Jean-Christophe Cambier, fondateur et maître brasseur, et découvrir les secrets de cette brasserie emblématique du Nord.
Au programme
– Dégustation de 5 bières accompagnées d’une planche apéro
– Masterclass avec le brasseur Jean-Christophe Cambier de la brasserie Cambier
– Échanges et anecdotes autour de l’histoire et de l’univers Cambier
– Une soirée conviviale pour les amateurs des bières artisanales
Le 5 février, de 19h à 21h
Tarif 15€
Réservez votre soirée dès maintenant !
⚠️ Places limitées
Réservation https://www.billetweb.fr/rencontre-avec-une-brasserie… .
Lieu-dit La Muette La Stabul Bazoges-en-Pareds 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 52 65 01 22 stabul@brasserie-la-muette.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meet a brewery.
L’événement Rencontre avec la brasserie Cambier Bazoges-en-Pareds a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin