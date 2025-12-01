Rencontre avec la Capricieuse Rosnay
lundi 22 décembre 2025.
Rencontre avec la Capricieuse
Le Bouchet Rosnay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-12-22 14:00:00
fin : 2025-12-22 17:00:00
Date(s) :
2025-12-22
la Boutique du Parc vous propose des rdv dégustations avec les producteurs pour découvrir les nouveautés de la Boutique!
La Capricieuse vous propose une animation/dégustation à la Boutique du Parc. .
Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 boutique.maisonduparc@destination-brenne.fr
English :
the Boutique du Parc offers tasting sessions with producers to discover the Boutique’s new products!
German :
die Boutique des Parks bietet Ihnen Verkostungstermine mit den Produzenten an, um die Neuheiten der Boutique zu entdecken!
Italiano :
la Boutique du Parc propone degustazioni con i produttori per scoprire i nuovi prodotti della Boutique!
Espanol :
la Boutique du Parc ofrece sesiones de degustación con los productores para descubrir los nuevos productos de la Boutique
