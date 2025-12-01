Rencontre avec la Capricieuse

Le Bouchet Rosnay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-12-22 14:00:00

fin : 2025-12-22 17:00:00

Date(s) :

2025-12-22

la Boutique du Parc vous propose des rdv dégustations avec les producteurs pour découvrir les nouveautés de la Boutique!

La Capricieuse vous propose une animation/dégustation à la Boutique du Parc. .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 boutique.maisonduparc@destination-brenne.fr

English :

the Boutique du Parc offers tasting sessions with producers to discover the Boutique’s new products!

German :

die Boutique des Parks bietet Ihnen Verkostungstermine mit den Produzenten an, um die Neuheiten der Boutique zu entdecken!

Italiano :

la Boutique du Parc propone degustazioni con i produttori per scoprire i nuovi prodotti della Boutique!

Espanol :

la Boutique du Parc ofrece sesiones de degustación con los productores para descubrir los nuevos productos de la Boutique

L’événement Rencontre avec la Capricieuse Rosnay a été mis à jour le 2025-11-23 par Destination Brenne