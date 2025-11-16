RENCONTRE AVEC LA CIE HORS PROPOS Sainte-Croix-Vallée-Française

RENCONTRE AVEC LA CIE HORS PROPOS

Retrouvez la compagnie dimanche 16 novembre, au marché de Ste Croix Vallée Française pour un happening autour du recyclage et de la transformation des déchets. Entre installation et spectacle, il s’agit de faire émerger des créatures abyssales, burlesques et fantasmagoriques des cours d’eau lozériens…

Dans le cadre du projet Archipel(s) dont le but est de faire émerger, accompagner et documenter la création d’œuvres collectives reliées au patrimoine des Cévennes, les associations La Fabulerie et LaboRieuse accueillent la Cie Hors Propos pour une résidence de création participative autour du vivant, des imaginaires et du reémploi.

Village Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 10 52 12 19

Join the company on Sunday November 16, at the Ste Croix Vallée Française market, for a happening based on the recycling and transformation of waste. Somewhere between an installation and a show, the aim is to conjure up abysmal, burlesque and phantasmagorical creatures from the waterways of Lozère…

Treffen Sie die Kompanie am Sonntag, den 16. November, auf dem Markt von Ste Croix Vallée Française für ein Happening rund um das Recycling und die Umwandlung von Abfällen. Zwischen Installation und Schauspiel geht es darum, abgründige, burleske und phantasmagorische Kreaturen aus den Wasserläufen der Lozère hervorzubringen…

Domenica 16 novembre, presso il mercato di Ste Croix Vallée Française, si terrà un happening sul riciclaggio e la trasformazione dei rifiuti. A metà tra un’installazione e uno spettacolo, l’obiettivo è quello di evocare creature abissali, burlesche e fantasmagoriche dai corsi d’acqua della Lozère…

Únase a la compañía el domingo 16 de noviembre en el mercado de Ste Croix Vallée Française para un happening sobre el reciclaje y la transformación de residuos. A medio camino entre la instalación y el espectáculo, el objetivo es evocar criaturas abismales, burlescas y fantasmagóricas de los cursos de agua de la Lozère….

