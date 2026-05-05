Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rencontre avec la Cigogne blanche, oiseau nicheur emblématique des marais, Rue JP Richard, Trévières

Rencontre avec la Cigogne blanche, oiseau nicheur emblématique des marais, Rue JP Richard, Trévières

Rencontre avec la Cigogne blanche, oiseau nicheur emblématique des marais, Rue JP Richard, Trévières jeudi 14 mai 2026.

Lieu : Rue JP Richard

Adresse : Rue JP Richard TREVIERES

Ville : 14710 Trévières

Département : Calvados

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Rencontre avec la Cigogne blanche, oiseau nicheur emblématique des marais 14 mai – 7 juillet Rue JP Richard Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-14T09:00:00+02:00 – 2026-05-14T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-07T15:00:00+02:00 – 2026-07-07T17:30:00+02:00

Accompagnés d’une guide nature, partez pour une randonnée de 9 km environ à la découverte des habitants des marais.
(9km/2h30) – Niveau 2

Rue JP Richard Rue JP Richard TREVIERES Trévières 14710 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « elan.nature.animations@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 89 11 44 01 »}]
Accompagnés d’une guide nature, partez pour une randonnée de 9 km environ à la découverte des habitants des marais. (9km/2h30) – Niveau 2

À voir aussi à Trévières (Calvados)