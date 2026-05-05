Rencontre avec la Cigogne blanche, oiseau nicheur emblématique des marais, Rue JP Richard, Trévières

Rencontre avec la Cigogne blanche, oiseau nicheur emblématique des marais 14 mai – 7 juillet Rue JP Richard Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-14T09:00:00+02:00 – 2026-05-14T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-07T15:00:00+02:00 – 2026-07-07T17:30:00+02:00

Accompagnés d’une guide nature, partez pour une randonnée de 9 km environ à la découverte des habitants des marais.

(9km/2h30) – Niveau 2

Rue JP Richard Rue JP Richard TREVIERES Trévières 14710 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « elan.nature.animations@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 89 11 44 01 »}]

Accompagnés d’une guide nature, partez pour une randonnée de 9 km environ à la découverte des habitants des marais. (9km/2h30) – Niveau 2