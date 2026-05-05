Rencontre avec la Cigogne blanche, oiseau nicheur emblématique des marais, Rue JP Richard, Trévières
Rencontre avec la Cigogne blanche, oiseau nicheur emblématique des marais, Rue JP Richard, Trévières jeudi 14 mai 2026.
Rencontre avec la Cigogne blanche, oiseau nicheur emblématique des marais 14 mai – 7 juillet Rue JP Richard Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-14T09:00:00+02:00 – 2026-05-14T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-07T15:00:00+02:00 – 2026-07-07T17:30:00+02:00
Accompagnés d’une guide nature, partez pour une randonnée de 9 km environ à la découverte des habitants des marais.
(9km/2h30) – Niveau 2
Rue JP Richard Rue JP Richard TREVIERES Trévières 14710 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « elan.nature.animations@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 89 11 44 01 »}]
Accompagnés d’une guide nature, partez pour une randonnée de 9 km environ à la découverte des habitants des marais. (9km/2h30) – Niveau 2