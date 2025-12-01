Rencontre avec la Cinémathèque de Toulouse Projection de Dead Man de Jim Jarmusch Cahors

Rencontre avec la Cinémathèque de Toulouse Projection de Dead Man de Jim Jarmusch

Rue Pierre Mendès France Cahors Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 20:00:00

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Après Cinédélices et avant les fêtes, Ciné+ vous donne rendez-vous mardi 16 décembre à 20h au Cinéma Le Grand Palais Cahors à Cahors pour une nouvelle rencontre avec La Cinémathèque de Toulouse (La Cinémathèque de Toulouse ) en présence de Franck Lubet, responsable de la programmation au sein de l’institution. A cette occasion, le film Dead Man (1996) sera projeté. Venez découvrir (ou redécouvrir) ce western culte où où l’errance mystique d’un comptable perdu dans l’Ouest des années 1870 se transforme en voyage crépusculaire, porté par l’interprétation envoûtante de Johnny Depp et la bande-son improvisée de Neil Young. La séance sera suivie d’un échange convivial dans le lounge-bibliothèque du cinéma. Venez revoir ce chef-d’œuvre sur grand écran et partager un moment entre cinéphiles ! .

Rue Pierre Mendès France Cahors 46000 Lot Occitanie contact@cineplus46.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

