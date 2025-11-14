Rencontre avec la comédienne Dominique Blanc Lux Scène Nationale Valence Valence
Début : 2025-11-14 14:00:00
fin : 2025-11-14 19:30:00
2025-11-14
Sociétaire de la Comédie-Française et auréolée de 4 césars, la comédienne Dominique Blanc témoignera de la collaboration artistique développée avec Patrice Chéreau, lors d’une journée de présentation de films restaurés suivis de débats et d’une rencontre.
Lux Scène Nationale Valence 36 Bd. du Général de Gaulle 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com
English :
A member of the Comédie-Française and winner of 4 Césars, actress Dominique Blanc will talk about her artistic collaboration with Patrice Chéreau, during a day of restored film screenings followed by discussions and a panel discussion.
German :
Die Schauspielerin Dominique Blanc, Mitglied der Comédie-Française und Gewinnerin von vier Césars, wird an einem Tag, an dem restaurierte Filme gezeigt werden, von der künstlerischen Zusammenarbeit mit Patrice Chéreau berichten, gefolgt von Debatten und einem Treffen.
Italiano :
Membro della Comédie-Française e vincitrice di 4 César, l’attrice Dominique Blanc parlerà della collaborazione artistica sviluppata con Patrice Chéreau, durante una giornata di proiezioni di film restaurati, seguite da discussioni e da una tavola rotonda.
Espanol :
Miembro de la Comédie-Française y ganadora de 4 Césars, la actriz Dominique Blanc hablará de la colaboración artística desarrollada con Patrice Chéreau, durante una jornada de proyecciones de películas restauradas, seguidas de debates y una mesa redonda.
