Rencontre avec la cuisine Iranienne Espace des Tilleuls Château-Chervix Haute-Vienne

Début : 2025-06-28 17:30:00

2025-06-28

La Bibliothèque Château-Chervix et la Maison du Père Castor, l’association « 4 Mains pour du lien » et le « Cercle Chatelaud » vont unir leur force et leur talent pour vivre un moment solidaire avec Zeynab JALALIAN, jeune femme kurde emprisonnée en Iran depuis 17 ans.

Vous pourrez venir découvrir des documents sur la culture iranienne, admirer les décors d’influence persane mais aussi prendre part au buffet dégustation-découverte de plats iraniens et kurdes. De très nombreux livres viennent d’être ajoutés dans nos rayons; n’hésitez pas à venir découvrir ces nouveautés et à les emprunter ! .

Espace des Tilleuls

Château-Chervix 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 80 45

