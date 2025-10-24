Rencontre avec la ferme de Laleuf Rosnay

Rencontre avec la ferme de Laleuf Rosnay vendredi 24 octobre 2025.

Rencontre avec la ferme de Laleuf

Le Bouchet Rosnay Indre

la Boutique du Parc vous propose des rdv dégustations avec les producteurs pour découvrir les nouveautés de la Boutique!

Venez rencontrer Sandra Monnet de la ferme de Laleuf, et découvrez ses produits miel de Brenne (printemps, fleurs sauvages, sarrasin), tisamiels, pains d’épices d’antan, confitures, sirops, chutneys, condiments, vinaigre de cidre au miel de Brenne, bougies en cire d’abeille… .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 boutique.maisonduparc@destination-brenne.fr

English :

the Boutique du Parc offers tasting sessions with producers to discover the Boutique’s new products!

German :

die Boutique des Parks bietet Ihnen Verkostungstermine mit den Produzenten an, um die Neuheiten der Boutique zu entdecken!

Italiano :

la Boutique du Parc propone degustazioni con i produttori per scoprire i nuovi prodotti della Boutique!

Espanol :

la Boutique du Parc ofrece sesiones de degustación con los productores para descubrir los nuevos productos de la Boutique

