Rencontre avec La Fourmilière Médiathèque Pluduno

Rencontre avec La Fourmilière

Médiathèque 8 Place Abbé Oléron Pluduno Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-09 09:30:00

fin : 2026-02-09 11:30:00

2026-02-09

Temps d’éveil aux livres avec l’association La Fourmilière

En partenariat avec l’association de soutien à la parentalité La Fourmilière , venez participer à un temps d’éveil aux livres. Différentes animations sont proposées aux tout-petits ( histoires, comptines, kamishibaï, tapis de lecture … )

Mise à disposition de documents sur la parentalité.

Il n’y a pas d’âge pour découvrir les livres !

Parents-enfants, dès la naissance.

Sur inscription de préférence. .

Médiathèque 8 Place Abbé Oléron Pluduno 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 21 61 00 15

