Rencontre avec La Fourmilière Médiathèque Pluduno

Médiathèque 8 Place Abbé Oléron Pluduno Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-09 09:30:00
fin : 2026-02-09 11:30:00
2026-02-09
Temps d’éveil aux livres avec l’association La Fourmilière
En partenariat avec l’association de soutien à la parentalité La Fourmilière , venez participer à un temps d’éveil aux livres. Différentes animations sont proposées aux tout-petits ( histoires, comptines, kamishibaï, tapis de lecture … )
Mise à disposition de documents sur la parentalité.
Il n’y a pas d’âge pour découvrir les livres !
Parents-enfants, dès la naissance.
Sur inscription de préférence. .
