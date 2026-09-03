Informations pratiques

Corcieux

Rencontre avec… la France entre monts et merveilles

95 Rue du Docteur Jean Poirot Corcieux Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-10-28 14:00:00

fin : 2026-10-28 16:00:00

Date(s) :

2026-10-28

Vous avez toujours rêvé de vous initier aux danses folk ? Bourrée d’Auvergne, brande d’Ardentes, gavotte et autre rigodon… Grâce aux conseils d’Adrien Muller et à la musique d’Estevan, partez à la découverte des danses trad’ !

Jeune musicien compositeur néotrad originaire des Vosges, Estevan se retrouve à la croisée des influences traditionnelles et des sonorités actuelles. Sa musique crée des atmosphères intenses et immersives, où l’intimité de la mélodie rencontre l’élan de la fête et du mouvement.Tout public

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95 Rue du Docteur Jean Poirot Corcieux 88430 Vosges Grand Est +33 3 29 31 10 95

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English :

Have you always dreamed of trying your hand at folk dancing? The Bourrée d’Auvergne, the Brande d’Ardentes, the gavotte, and the rigodon, among others… With guidance from Adrien Muller and music by Estevan, set out to discover traditional dances!

A young neotrad musician and composer from the Vosges, Estevan finds himself at the crossroads of traditional influences and contemporary sounds. His music creates intense, immersive atmospheres where the intimacy of the melody meets the energy of celebration and movement.

L’événement Rencontre avec… la France entre monts et merveilles Corcieux a été mis à jour le 2026-09-03 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES