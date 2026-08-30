Rencontre avec… la France entre monts et merveilles Médiathèque Harol

Informations pratiques

Harol

Rencontre avec… la France entre monts et merveilles

Médiathèque 1086 Rue de la Mairie Harol Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-11-15 15:00:00

fin : 2026-11-15 16:00:00

Date(s) :

2026-11-15

Rencontre avec… la France entre monts et merveilles.

Médiathèque.

L’itinéraire peu ordinaire d’un agriculteur du Périgord devenu… comédien !

Jean-Baptiste fut durant 10 ans agriculteur sur la commune de Ste-Orse, près du château de Hautefort. Enfant, ce monument berçait ses rêves de théâtre. Molière lui-même y aurait trouvé son Avare dit-on. L’univers du comédien s’est développé autour, dans cette campagne qui l’a vu naître, nourri de cette nature et des personnages authentiques qui l’habitent. C’est cette authenticité qui porte Jean-Baptiste depuis toujours et jusque dans son art.Tout public

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Médiathèque 1086 Rue de la Mairie Harol 88270 Vosges Grand Est +33 3 29 31 10 95

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English :

Meet… France, Between Mountains and Wonders.

Media Library.

The Unusual Journey of a Farmer from the Périgord Who Became… an Actor!

For 10 years, Jean-Baptiste was a farmer in the town of Ste-Orse, near the Château de Hautefort. As a child, this monument fueled his dreams of the theater. It is said that Molière himself found inspiration there for his play *The Miser*. The actor’s world took shape right there, in the countryside where he was born, nourished by the natural surroundings and the authentic characters who live there. It is this authenticity that has always driven Jean-Baptiste, even in his art.

L’événement Rencontre avec… la France entre monts et merveilles Harol a été mis à jour le 2026-08-30 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT