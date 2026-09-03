Informations pratiques

Taintrux

Rencontre avec… la France entre monts et merveilles

230 Chemin du Port Taintrux Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-11-20 20:00:00

fin : 2026-11-20 20:40:00

Date(s) :

2026-11-20

Ma vie de valise retrace les parcours migratoires des vosgiens et vosgiennes. Ce spectacle comprend 3 mises en scène de valises : une valise d’Italie, une valise de guerre (sur sol français, mais avec son lot de déplacements) et une valise d’Algérie.

Les mises en scène dans des valises ont été créées à partir de récits de vie récoltés auprès de résidents d’EHPAD (ou grâce à leurs enfants ou proches), qui ont transmis leurs histoires. Ils racontent comment ils.elles sont arrivé.e.s dans les Vosges, parfois par les déplacements induits par la guerre.Tout public

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230 Chemin du Port Taintrux 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 31 10 95

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English :

« My Life as a Suitcase » traces the migration journeys of the people of the Vosges. This performance features three “suitcase” installations: a suitcase from Italy, a wartime suitcase (on French soil, but involving its share of travel), and a suitcase from Algeria.

The scenes set in suitcases were created based on life stories gathered fromresidents of nursing homes (or through their children or loved ones), who shared their stories. They recount how they came to be in the Vosges, sometimes as a result of wartime displacement.

L’événement Rencontre avec… la France entre monts et merveilles Taintrux a été mis à jour le 2026-09-03 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES