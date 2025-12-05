Rencontre avec la lauréate du Cabri d’Or 2025 – Anne-Christine Tinel Médiathèque Alphonse Daudet – Forum Alès

Rencontre avec la lauréate du Cabri d’Or 2025 – Anne-Christine Tinel Vendredi 5 décembre, 18h00 Médiathèque Alphonse Daudet – Forum Gard

L’Académie Cévenole, la Ville d’Alès et Alès Agglomération vous invitent à une rencontre littéraire exceptionnelle avec Anne-Christine Tinel, lauréate du Cabri d’Or 2025 pour son roman

✨ (Éditions Elyzad).

Vendredi

Au Forum de la Médiathèque Alphonse Daudet d’Alès.

L’autrice viendra présenter et signer son ouvrage, échanger avec le public et répondre à vos questions dans une ambiance conviviale et ouverte.

Médiathèque Alphonse Daudet – Forum 24 rue Edgar Quinet, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 91 20 30 https://www.mediatheque-ales.fr https://www.facebook.com/mediatheque.ales

Une soirée organisée par l’Académie Cévenole, la Ville d’Alès et Alès Agglomération, en partenariat avec la librairie Sauramps en Cévennes et le Pôle culturel et scientifique de Rochebelle. auteur autrice