Rencontre avec la lauréate du Prix des Lecteurs Corréziens 2025 Lacelle jeudi 25 septembre 2025.

Salle Polyvalente Lacelle Corrèze

2025-09-25

2025-09-25

2025-09-25

Venez rencontrer Julie Héraclès, lauréate du Prix des Lecteurs Corréziens à Lacelle le jeudi 25 septembre à 15h.

Au programme, temps d’échange et dédicaces.

Pour celles et ceux qui souhaitent lire son livre, il est disponible à la médiathèque. .

Salle Polyvalente Lacelle 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 67 01 00 mediatheque@ccv2m.fr

