Rencontre avec la lauréate du Prix des Lecteurs Corréziens 2025 Lacelle

Rencontre avec la lauréate du Prix des Lecteurs Corréziens 2025
Salle Polyvalente Lacelle Corrèze
Venez rencontrer Julie Héraclès, lauréate du Prix des Lecteurs Corréziens à Lacelle le jeudi 25 septembre à 15h.
Au programme, temps d’échange et dédicaces.
Pour celles et ceux qui souhaitent lire son livre, il est disponible à la médiathèque. .
Salle Polyvalente Lacelle 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 67 01 00 mediatheque@ccv2m.fr
