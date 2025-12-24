Rencontre avec la libraire, Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic

Rencontre avec la libraire

Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 11:00:00

fin : 2026-02-27 11:45:00

Date(s) :

2026-02-27

Rencontre avec la libraire

médiathèque Le Traict d’encre

La librairie est un lieu où vous vous sentez bien ? Vous auriez rêvé d’être libraire ? Vous vous demandez comment peut fonctionner une librairie ?

Anaïs, la créatrice de la librairie Les Cerfs-Volants au Croisic, viendra vous parler de ce commerce pas comme les autres… et de ce métier passionnant qui s’inscrit tout au bout de la chaîne du livre, juste avant de remettre le livre entre les mains d’un lecteur conseillé et heureux.



Inscriptions & renseignements sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.

Adulte, sur inscription. .

Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rencontre avec la libraire Le Croisic a été mis à jour le 2025-12-24 par ADT44