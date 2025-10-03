Rencontre avec la Librairie Nouveau Chapitre Bibliothèque municipale D’arsac Arsac

Rencontre avec la Librairie Nouveau Chapitre Vendredi 3 octobre, 19h00 Bibliothèque municipale D’arsac Gironde

entrée gratuite avec réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-03T19:00:00 – 2025-10-03T21:00:00
Fin : 2025-10-03T19:00:00 – 2025-10-03T21:00:00

À l’occasion de Biblis en folie 2025, la bibliothèque Paul Duchesne de Ludon-Médoc sera présente pour partager ses trésors et ses activités avec le public.
Rendez-vous à la Mairie d’Arsac / Bibliothèque d’Arsac pour découvrir les ressources, animations et surprises préparées pour cet événement. Une occasion unique de rencontrer les bibliothécaires, d’explorer les collections et de participer à un moment convivial et enrichissant autour du livre et de la lecture.

Bibliothèque municipale D’arsac 14 AVENUE DE LIGONDRAS 33460 Arsac Arsac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557888656 https://bibliotheque-arsac.fr/
Mairie Arsac/ Bibliothèque Arsac