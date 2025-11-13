Rencontre avec La Maison apicole Oizon Rosnay

Rencontre avec La Maison apicole Oizon

Le Bouchet Rosnay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Jeudi 2025-11-13 11:00:00

2025-11-13 17:00:00

Date(s) :

2025-11-13

la Boutique du Parc vous propose des rdv dégustations avec les producteurs pour découvrir les nouveautés de la Boutique!

La Maison Apicole Oizon vous propose de déguster ses miels monofloraux et produits de la ruche issus du PNR de la Brenne et de la région Centre. .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 boutique.maisonduparc@destination-brenne.fr

English :

the Boutique du Parc offers tasting sessions with producers to discover the Boutique’s new products!

German :

die Boutique des Parks bietet Ihnen Verkostungstermine mit den Produzenten an, um die Neuheiten der Boutique zu entdecken!

Italiano :

la Boutique du Parc propone degustazioni con i produttori per scoprire i nuovi prodotti della Boutique!

Espanol :

la Boutique du Parc ofrece sesiones de degustación con los productores para descubrir los nuevos productos de la Boutique

