Rencontre avec La Maison apicole Oizon

Le Bouchet Rosnay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-20 14:00:00

fin : 2026-02-20 17:00:00

Date(s) :

2026-02-20

la Boutique du Parc vous propose des rdv dégustations avec les producteurs pour découvrir les nouveautés de la Boutique !

La Maison Apicole Oizon vous propose de déguster ses miels monofloraux et produits de la ruche issus du PNR de la Brenne et de la région Centre. .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 boutique.maisonduparc@destination-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

the Boutique du Parc offers tasting sessions with producers to discover the Boutique’s new products!

L’événement Rencontre avec La Maison apicole Oizon Rosnay a été mis à jour le 2026-01-30 par Destination Brenne