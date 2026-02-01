Rencontre avec La Maison apicole Oizon Rosnay
vendredi 20 février 2026.
Rencontre avec La Maison apicole Oizon
Le Bouchet Rosnay Indre
Vendredi 2026-02-20 14:00:00
2026-02-20 17:00:00
2026-02-20
la Boutique du Parc vous propose des rdv dégustations avec les producteurs pour découvrir les nouveautés de la Boutique !
La Maison Apicole Oizon vous propose de déguster ses miels monofloraux et produits de la ruche issus du PNR de la Brenne et de la région Centre. .
Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 boutique.maisonduparc@destination-brenne.fr
English :
the Boutique du Parc offers tasting sessions with producers to discover the Boutique’s new products!
