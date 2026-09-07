Rencontre avec la Maison Lepaute : les coulisses de la restauration de l’horloge de la chapelle des Gobelins, Enclos des Gobelins, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Enclos des Gobelins · Paris
Informations pratiques
Rencontre avec la Maison Lepaute : les coulisses de la restauration de l’horloge de la chapelle des Gobelins 19 et 20 septembre Enclos des Gobelins Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, rencontrez un représentant de la Maison Lepaute, héritière d’une dynastie d’horlogers dont l’histoire est intimement liée au patrimoine français.
Tout au long du week-end, découvrez les coulisses de la restauration de l’horloge monumentale de la chapelle des Gobelins, réalisée par la Maison Lepaute. Cette rencontre sera l’occasion de comprendre le fonctionnement de ce remarquable mécanisme du début du XIXᵉ siècle, les différentes étapes de sa restauration ainsi que les savoir-faire mobilisés pour redonner vie à ce patrimoine exceptionnel. L’horloge restaurée sera exceptionnellement présentée au public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
Un temps d’échange privilégié avec un spécialiste pour découvrir un métier d’art méconnu et mieux comprendre les enjeux de la conservation du patrimoine horloger.
Rencontre en accès libre tout au long du week-end.
Enclos des Gobelins 42 avenue des Gobelins, 75013 Paris Paris 75013 Paris 13e Arrondissement Paris Île-de-France https://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/fr
Visite commentée par un représentant de la Maison d’horlogerie Lepaute
© Lepeaute
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