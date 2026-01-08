Rencontre avec la pensée de… Jean Jaurès et son combat pour la paix Médiathèque de Vernon Vernon

Rencontre avec la pensée de… Jean Jaurès et son combat pour la paix

Jean Jaurès (1859-1914) Philosophe de formation, il fait de la politique une mission au service des plus faibles sans jamais céder aux solutions fondées sur les rapports de force ; le raisonnement et l’argumentation restent ses seuls moyens, réussir à convaincre sur la base de la vérité est sa méthode.

Sa bataille en faveur de la paix et pour éviter le conflit qui grondait fut brisée par son assassinat. Reste son intuition sur le moyen de plier la volonté de faire la guerre en mobilisant ceux qui doivent faire la guerre, l’appel à la grève générale est en effet une pratique qui pourrait enrayer la logique de la guerre sans entrer dans la logique guerrière.

Une conférence philo menée par Mátyás Molnar, agrégé de philosophie .

