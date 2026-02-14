Rencontre avec la poétesse Douce Dibondo, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Rencontre avec la poétesse Douce Dibondo Jeudi 5 mars, 19h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-05T19:00:00+01:00 – 2026-03-05T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-05T19:00:00+01:00 – 2026-03-05T20:30:00+01:00

Rencontre avec la poétesse Douce Dibondo, autrice des recueils Metacures (2023) et Infra-seum : une poésie fâchée avec tout le monde (2024) aux éditions Blast.

Douce Dibondo est également essayiste et performeuse. Son travail se tisse autour de la noirité, des décolonialités et du queer.

En 2018, elle crée et produit avec Anthony Vincent le podcast « Extimité » qui donne la parole aux personnes minorisées, à l’intersection de plusieurs oppressions. En 2022, elle participe à l’écriture de l’ouvrage collectif Fruits de la colère, embras(s)er nos débordements, publié aux éditions Les Insolentes. Elle a publié La charge raciale : vertige d’un silence écrasant aux éditions Fayard en 2024. En 2025, elle participe à l’écriture du livre collectif Pour la joie : une ode à la résistance poétique et politique aux éditions Les Liens qui Libèrent.

La rencontre fera suite à la finale du concours de poésie du Printemps des Poètes, et sera une alternance de questions sur son écriture poétique et de lectures de ses textes. Une vente-dédicace sera ensuite organisée en partenariat avec la librairie La Machine à Lire.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dans le cadre du Printemps des Poètes 2026 poétesse rencontre

NnoMan Cadoret