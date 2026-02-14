Rencontre avec la poétesse Meryem-Bahia Arfaoui, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux

Rencontre avec la poétesse Meryem-Bahia Arfaoui Samedi 28 février, 10h30 Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-28T10:30:00+01:00 – 2026-02-28T12:30:00+01:00

Fin : 2026-02-28T10:30:00+01:00 – 2026-02-28T12:30:00+01:00

Dans le cadre du Printemps des poètes, la bibliothèque Bordeaux-Lac est heureuse de vous proposer une rencontre avec la poétesse et documentariste Meryem-Bahia Arfaoui, autour de son premier recueil de poésie Les coursives.

Venez découvrir le riche univers poétique, sensible et engagé de l’auteure, le samedi 28 février à partir de 10h30.

Programme de la matinée :

– 10h30 : rencontre avec Meryem-Bahia Arfaoui qui a mené un atelier d’écriture de poésie sur le thème « Eclats de liberté poétique » vendredi 6 février.

– 11h30 : lecture musicale des textes issus de l’atelier d’écriture du 6 février par les lectrices et lecteurs de la bibliothèque Bordeaux-Lac, en partenariat avec l’association Alifs (Association du lien interculturel familial et social)., mise en scène de Wahid Chakib.

Sur inscription auprès des bibliothécaires.

Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Rencontre et lecture musicale Printemps des poètes Rencontre auteur(e)

© Meryem-Bahia Arfaoui