Rencontre avec la police municipale Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-01 16:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Les agents de la police municipale, plus précisément la brigade de proximité et d’îlotage (BPI), vont à la rencontre des habitants lors de points de contact réguliers sur l’espace public. À bord de leur camion installé dans des lieux passants sur tout le territoire nantais, les agents sont disponibles pour répondre aux sollicitations des usagers, que ça soit pour relater des nuisances du quotidien ou simplement pour échanger.

Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 54 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E5853-la-locomotive—maison-de-quartier-erdre-batignolles mq-locomotive@mairie-nantes.fr



