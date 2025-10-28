Rencontre avec la police municipale Marché de Jean-Macé Nantes

Rencontre avec la police municipale Mardi 28 octobre, 10h00 Marché de Jean-Macé Loire-Atlantique

Début : 2025-10-28T10:00 – 2025-10-28T12:00

Fin : 2025-10-28T10:00 – 2025-10-28T12:00

Les agents de la police municipale, plus précisément la brigade de proximité et d’îlotage (BPI), vont à la rencontre des habitants lors de points de contact réguliers sur l’espace public. A bord de leur camion installé dans des lieux passants sur tout le territoire nantais, les agents sont disponibles pour répondre aux sollicitations des usagers, que ça soit pour relater des nuisances du quotidien ou simplement pour échanger.

Marché de Jean-Macé Place Jean Macé, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

Rodolphe Delaroque – Nantes Métropole