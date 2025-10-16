Rencontre avec la police municipale Marché de Zola Nantes

Rencontre avec la police municipale Marché de Zola Nantes jeudi 16 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-16 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Tout public

Les agents de la police municipale, plus précisément la brigade de proximité et d’îlotage (BPI), vont à la rencontre des habitants lors de points de contact réguliers sur l’espace public. A bord de leur camion installé dans des lieux passants sur tout le territoire nantais, les agents sont disponibles pour répondre aux sollicitations des usagers, que ça soit pour relater des nuisances du quotidien ou simplement pour échanger.

Marché de Zola Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 41 94 18 https://metropole.nantes.fr/marches