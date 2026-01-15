Rencontre avec la police municipale Parc Floral de la Beaujoire – Roseraie Nantes
Rencontre avec la police municipale Parc Floral de la Beaujoire – Roseraie Nantes mercredi 13 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-13 16:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
Les agents de la police municipale, plus précisément la brigade de proximité et d’îlotage (BPI), vont à la rencontre des habitants lors de points de contact réguliers sur l’espace public. À bord de leur camion installé dans des lieux passants sur tout le territoire nantais, les agents sont disponibles pour répondre aux sollicitations des usagers, que ça soit pour relater des nuisances du quotidien ou simplement pour échanger.
Parc Floral de la Beaujoire – Roseraie Nantes Erdre Nantes 44300
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-floral-de-la-beaujoire-roseraie
