Rencontre avec la police municipale Quartier Vieux Doulon Nantes jeudi 6 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-06 10:30 – 12:30

Gratuit : oui Tout public

Les agents de la police municipale, plus précisément la brigade de proximité et d’îlotage (BPI), vont à la rencontre des habitants lors de points de contact réguliers sur l’espace public. A bord de leur camion installé dans des lieux passants dans toute la ville, les agents sont disponibles pour répondre aux sollicitations des usagers, que ça soit pour relater des nuisances au quotidien ou simplement pour échanger.

Quartier Vieux Doulon Nantes 44319