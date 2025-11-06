Rencontre avec la police municipale Quartier Vieux Doulon Nantes

Début : 2025-11-06T10:30:00 – 2025-11-06T12:30:00

Les agents de la police municipale, plus précisément la brigade de proximité et d’îlotage (BPI), vont à la rencontre des habitants lors de points de contact réguliers sur l’espace public. À bord de leur camion installé dans des lieux passants dans toute la ville, les agents sont disponibles pour répondre aux sollicitations des usagers, que ça soit pour relater des nuisances au quotidien ou simplement pour échanger.

Quartier Vieux Doulon Place du Vieux Doulon Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire

Rodolphe Delaroque – Nantes Métropole