Rencontre avec la police municipale rue du moulin (Decré) Nantes

Rencontre avec la police municipale rue du moulin (Decré) Nantes mercredi 8 octobre 2025.

Rencontre avec la police municipale Mercredi 8 octobre, 10h30 rue du moulin (Decré) Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-08T10:30 – 2025-10-08T12:30

Fin : 2025-10-08T10:30 – 2025-10-08T12:30

Les agents de la police municipale, plus précisément la brigade de proximité et d’îlotage (BPI), vont à la rencontre des habitants lors de points de contact réguliers sur l’espace public. A bord de leur camion installé dans des lieux passants sur tout le territoire nantais, les agents sont disponibles pour répondre aux sollicitations des usagers, que ça soit pour relater des nuisances du quotidien ou simplement pour échanger.

rue du moulin (Decré) rue du moulin 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Les agents de la brigade de proximité et d’îlotage de la police municipale proposent des rendez-vous de proximité pour échanger avec les habitants. contact police

Rodolphe Delaroque – Nantes Métropole