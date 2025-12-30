Rencontre avec la promotion 2026 du Startup launchpad HEC HEC Alumni Paris Mercredi 21 janvier 2026, 19h00 sur inscription

Le Hub Entreprendre d’HEC Alumni est heureux de t’inviter pour

RENCONTRER LA PROMOTION 2026 DU STARTUP LAUNCHPAD HEC

40 équipes / projets de startups, portés par plus de 110 participants issus des Master2 et MSc de l’école, du Master2 LEAD de Paris Saclay, de la NYU Stern, de l’ESA Business School au Liban sur des secteurs les plus variés partis pour 11 semaines d’accélération intensive.

Le Launchpad n’est pas un simple cours d’entrepreneuriat, mais un accélérateur de création de startups basé sur les expériences d’entrepreneurs à succès, les méthodologies de développement client et soutenu par l’écosystème impliqué d’HEC Paris.

Parmi les précédentes promotions plus de 100 startups sont encore en activité, et certaines incroyables, sorties en à peine 3 mois, ont connu depuis des parcours déjà extraordinaires :

– Skello

– SpaceFill

– GoodVest

– Ovrsea

– Ida

– Veeton

– Revolty

– Speakli

– Peepers

-…

Un moment de pure convivialité et d’échanges pour pré-ouvrir notre réseau aux futurs entrepreneurs de notre communauté afin de les accompagner durant la première phase du Launchpad : la conduite d’interviews avec des acteurs de leur marché/secteur pour mieux définir l’opportunité de marché à laquelle ils vont s’attaquer.

L’occasion pour Toi d’échanger avec ceux qui vont faire bouger les lignes, bâtir les entreprises de demain, comme fers de lance de la mission définie pour HEC par Eloïc Peyrache à nos jeunes entrepreneurs : « …contribuer à un monde plus inclusif, plus durable et plus prospère »…

… de co-construire ensemble les manifestations à venir.

Une occasion unique, génératrice d’ambition et d’inspiration

Tu verras forcément l’avenir en plus grand.

Plaisir d’échanger, plaisir de partager, plaisir d’apprendre, plus on est nombreux… mieux c’est pour chacun(e).

Venez nombreux nourrir votre appétit entrepreneur !

Le 21 janvier 2026 à 19h (UTC 1)

HEC Alumni – Alumni House

9 avenue F.D. Roosevelt

4ème étage

75008 Paris

Le bureau du Hub Entreprendre

Et l’ensemble des membres des bureaux des clubs Angels, des Entrepreneurs, Repreneurs, Experts & Consultants indépendants, de la toute nouvelle Global Impact Community et des Mercure HEC…

