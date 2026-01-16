Rencontre avec la romancière Camille Laurens au Tertre Sérigny Belforêt-en-Perche

Rencontre avec la romancière Camille Laurens au Tertre

Autrice, entre autre, de Philippe, 1995; Quelques-uns, 1999; Dans ces bras-là, 2000 (Prix Femina); L’amour, roman, 2003; Cet absent-là, 2004; Romance nerveuse, 2010; Celle que vous croyez, 2016; La Petite danseuse de quatorze ans, 2017; Fille, 2020; Ta promesse, 2025 .

Sérigny Le Tertre Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 6 17 15 21 27 amisdutertre@letertre-rogermartindugard.fr

