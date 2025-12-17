Rencontre avec la romancière Carole Martinez, à la médiathèque de Betton. Hors les murs Rennes Jeudi 5 février 2026, 18h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Du « Cœur cousu » à « Dors ton sommeil de brute », en passant par « Le domaine

des murmures », Carole Martinez a conquis de très nombreux lecteurs.

Ses romans enchantent par l’imaginaire qu’ils déploient et leurs thématiques fortes : la condition de la femme, l’amour au sein de la famille, la magie à l’œuvre dans un univers apparemment normal.

Séance de dédicaces à l’issue de la rencontre avec la librairie Gargan’Mots.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-05T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-05T19:30:00.000+01:00

Hors les murs Les Champs Libres – 10 Cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



