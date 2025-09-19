Rencontre avec la romancière Laura Ulonati La Rochefoucauld-en-Angoumois
Rencontre avec la romancière Laura Ulonati La Rochefoucauld-en-Angoumois vendredi 19 septembre 2025.
Rencontre avec la romancière Laura Ulonati
Château de La Rochefoucauld La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente
Vendredi 2025-09-19 18:30:00
2025-09-19
La librairie Le Trait d’union, en partenariat avec le château de La Rochefoucauld, vous invite à une rencontre exceptionnelle dans la sublime bibliothèque du château, avec la romancière angoumoisine Laura Ulonati.
English :
Le Trait d’union bookshop, in partnership with the Château de La Rochefoucauld, invites you to an exceptional meeting in the château’s sublime library, with Angoulême novelist Laura Ulonati.
German :
Die Buchhandlung Le Trait d’union lädt Sie in Zusammenarbeit mit dem Schloss La Rochefoucauld zu einem außergewöhnlichen Treffen mit der Romanautorin Laura Ulonati aus Angoumoisine in der erhabenen Bibliothek des Schlosses ein.
Italiano :
La libreria Le Trait d’union, in collaborazione con lo Château de La Rochefoucauld, vi invita a un incontro eccezionale nella sublime biblioteca del castello con la scrittrice di Angouleme Laura Ulonati.
Espanol :
La librería Le Trait d’union, en colaboración con el castillo de La Rochefoucauld, le invita a un encuentro excepcional en la sublime biblioteca del castillo con la novelista angoleña Laura Ulonati.
