Rencontre avec la sociologue Jessica Brandler, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux

Dans le cadre de La Fabrique du citoyen et de son thème » Notre santé mentale », la bibliothèque Bordeaux-Lac reçoit Jessica Brandler, sociologue bordelaise et chercheuse associée au Centre Emile Durkheim, autour de son dernier livre Enfants, sujets politiques : les jeunes générations face à la crise du Covid (Editions du Croquant, 2025).

Dans cet ouvrage, Jessica Brandler livre les témoignages instructifs et émouvants de carnets intimes d’enfants écrits durant la situation de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.

Déroulé de la matinée :

– 10h : petit-déjeuner de bienvenue

– 10h30 : rencontre

– 11h30 : questions du public, suivies d’une séance de dédicace avec une table de vente tenue par la librairie Mollat.

– 12h : verre de l’amitié

En amont de la rencontre, un arpentage public de son livre animé par l’Université Populaire de Bordeaux (UPB) se déroulera le samedi 14 mars de 9h30 à 12h30 à la bibliothèque Bordeaux-Lac.

Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux 05 56 50 97 95

